Haase en Van de Zandschulp dicht bij Australian Open, Griekspoor strandt

Robin Haase versloeg de Italiaan Gian Marco Moroni (nummer 229 van de wereld) in twee sets: 6-4, 7-5. Van de Zandschulp won zijn tweede wedstrijd op het kwalificatietoernooi in drie sets van de Braziliaan João Menezes (6-3, 6-7, 6-4).

De 24-jarige Griekspoor plaatste zich vorig jaar in Melbourne voor de eerste keer in zijn loopbaan voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. In de eerste ronde van de Australian Open verloor hij van de Amerikaan Taylor Fritz.

Lesley Pattinama-Kerkhove werd in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi in Dubai uitgeschakeld. De Nederlandse nummer 176 van de wereld verloor in twee sets van de Oekraïense Lesia Tsoerenko (WTA-146).

Arantxa Rus is al zeker van deelname aan de Australian Open. Kiki Bertens doet niet mee in Melbourne, zij herstelt van een operatie aan haar achillespees.

Corona tijdens partij

In de partij tussen de Amerikaan Denis Kudla en Marokkaan Elliot Benchetrit gebeurde maandag iets opvallends. Kudla kreeg tijdens zijn partij te horen dat hij positief had getest op het coronavirus.

Hij mocht de wedstrijd wel uitspelen - de Amerikaan versloeg zijn tegenstander in twee sets (6-4, 6-3) - maar moest zich daarna terugtrekken uit het kwalificatietoernooi.

Volgens Benchetrit werd Kudla bij een stand van 5-3 in de tweede set ingelicht over zijn positieve test. De 22-jarige Marokkaan zegt in een video op Instagram dat de testuitslagen in Doha lang op zich laten wachten en dat de spelers soms al de baan op worden gestuurd voordat ze een uitslag hebben.

Quarantaine

De kwalificatietoernooien voor de Australian Open worden in het Midden-Oosten gespeeld vanwege de strenge Australische voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus. Tennissers die zich kwalificeren voor het grandslamtoernooi, moeten bij aankomst in Melbourne twee weken in quarantaine.

De mannen spelen in Doha, de vrouwen moeten zich in Dubai proberen te kwalificeren voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar.