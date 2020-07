Peilingwijzer: VVD zakt iets terug na 'coronapiek', D66 en CDA winnen zetels terug

In de Peilingwijzer is er negen maanden voor de verkiezingen bovengemiddeld veel beweging. De VVD is met 38 tot 42 Kamerzetels nog altijd verreweg de grootste partij in de peilingen. Maar dat zijn wel 3 minder dan in mei, toen het vooral de partij van premier Rutte was die profiteerde van de waardering van de kiezer voor het kabinetsbeleid in de coronacrisis.

In de nieuwste Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, zijn het twee andere regeringspartijen die winst boeken. Het CDA staat met 13 tot 17 zetels nog altijd op verlies ten opzichte van de laatste verkiezingen, maar scoort wel 2 zetels meer dan in mei. Hetzelfde geldt voor D66, dat 3 zetels terugwint en uitkomt op 11 tot 15 zetels.

De grootste oppositiepartij, de PVV, haalt eveneens 2 zetels terug en komt uit op 14 tot 18. De PvdA raakt er juist 2 kwijt, en komt op 11 tot 15. GroenLinks blijft ten opzichte van de Peilingwijzer van mei redelijk stabiel op 14 tot 16.

Lijsttrekkersverkiezingen

Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, lijken bij de winst van CDA en D66 de lijsttrekkersverkiezingen in beide partijen een rol te spelen. "Dat zorgt voor veel media-aandacht, waarvan de meeste positief is. De kandidaten krijgen de ruimte om in de media te vertellen waar zij voor staan en wat hun ideeën zijn. En dat op een moment, laat onderzoek van I&O Research zien, dat naast de inhoud leiderschap een belangrijker stemmotief is geworden."

CDA-leden hebben de keus uit drie kandidaten, terwijl bij D66 al vast lijkt te staan dat minister Kaag voor voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de nieuwe leider wordt. Volgens onderzoek van Ipsos en EenVandaag heeft Kaag een behoorlijke aantrekkingskracht op kiezers van andere partijen. "Dan gaat het met name om de meer progressieve kiezers", aldus Louwerse. "Je ziet bij Ipsos/Eenvandaag bijvoorbeeld ook dat D66 per saldo niet langer kiezers verliest aan GroenLinks, waar dat eerder nog wel het geval was."