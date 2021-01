Paralympiër Bibian Mentel krijgt eigen Cruyff Court in Utrecht

Voormalig paralympisch snowboarder Bibian Mentel krijgt een eigen Cruyff Court in Utrecht. Het speelveld, dat over een paar weken klaar moet zijn, wordt speciaal ingericht voor kinderen die revalideren.

Het Cruyff Court komt te liggen bij het revalidatiecentrum waar Mentel, bij wie al veertien keer kanker is geconstateerd, zelf ook meerdere keren heeft gerevalideerd. "Ik ben supertrots dat het mijn naam mag dragen", aldus Mentel. "Ik hoop dat we in de zomer lekker veel kinderen uit kunnen nodigen om samen te sporten bij het Bibian Mentel Cruyff Court."