18 jaar cel en tbs geëist voor moord op vrouw tijdens Kerst

Tegen een man die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw van 27 uit Almelo is 18 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De vrouw kwam met Kerstmis 2019 om het leven door meerdere messteken op een parkeerplaats in Hengelo.

Het slachtoffer was op weg naar huis na haar werk bij een café in de binnenstad van Hengelo. Toen ze na een paar minuten lopen bij haar auto was, werd ze meerdere keren gestoken. Er zijn beelden waarop te zien is dat de verdachte haar voor haar dood minutenlang achtervolgt. Volgens het Openbaar Ministerie had de man in die tijd kunnen beslissen om toch niks te doen, maar heeft hij dat niet gedaan.

Verdachte gaf moord toe

"Er bestaat geen twijfel over wie de vrouw heeft gedood", zegt de officier van justitie. "Hij staat op beeld en heeft het zelf toegegeven. We weten alleen niet waarom. Hij geeft daar geen antwoord op. De verdachte had geen motief. Het lijkt wel of hij alleen als doel had om iemand te vermoorden."

Na de dood van de vrouw zou de dader het mes hebben weggegooid en zijn trui en jas hebben verstopt. Het lijkt er volgens het OM mede daarom op dat de aanval was voorbereid. Daarnaast zou op de laptop van de man in 2018 zijn gezocht op onder meer 'de meest bloederige kerstmoorden'.

Na de steekpartij werd de verdachte betrapt door een voorbijganger. Hij zat, zo schrijft RTV Oost, boven op het slachtoffer, terwijl haar broek naar beneden was getrokken. Toen de voorbijganger de vrouw probeerde te redden, vloog de verdachte hem aan. De voorbijganger raakte gewond.

Er zijn achteraf geen sporen gevonden van seksueel misbruik van de gedode vrouw.

Ergste nachtmerrie

"Rond 07.00 uur gaat de bel en dan staat de politie voor je deur met de mededeling dat Chantal is doodgestoken", zei de vader in de rechtszaal tegen de verdachte. "Je ergste nachtmerrie wordt waar. Je wereld stort in. Je vraagt je direct af: waarom? Je moet wel een enorme lafaard zijn om een meisje van nog geen 1,65 meter van achteren te pakken en dood te steken."

Ook de moeder van Chantal sprak. "Mijn dochter is zomaar doodgestoken en helemaal alleen gestorven op die koude grond, zonder dierbaren om zich heen. Dat blijft levenslang aan je knagen." Ze bedankte de voorbijganger die probeerde te helpen. "De ooggetuige is in onze ogen een enorme held. Iemand die mijn dochter wilde helpen met gevaar voor zijn eigen leven."

De verdachte zegt alleen dat "het mes ineens in haar zat". Hij zegt dat hij zich verder niks herinnert van wat er is gebeurd. Volgens zijn advocaat heeft de man gehandeld in een opwelling en was er geen sprake van een vooropgezet plan.

De officier gaat ervan uit dat de verdachte lijdt een meerdere stoornissen, onder meer vanwege het misdrijf, zijn gedrag in het verleden en het gedrag dat hij op eerdere zittingen heeft vertoond.