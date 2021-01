Judoka De Wit pakt zilver op Masters, brons voor Polling en Vermeer

Judoka Frank de Wit heeft bij de Masters in Qatar een zilveren medaille veroverd in de klasse tot 81 kilogram. Kim Polling (-70) en Sanne Vermeer (-63) veroverden het brons bij het belangrijke judotoernooi in aanloop naar de Olympische Spelen.

In de finale verloor De Wit van de Georgiër Tato Grigalashvili. De Wit ging prima van start tegen de pas 21-jarige nummer acht van de wereld. Grigalashvili ontweek de strijd in het begin, maar was razend gevaarlijk met snelle beenveegjes en overnames. Eén daarvan leverde hem waza-ari op, waarna hij De Wit ook in een armklem nam.

Overtuigend

De Wit, die zevende staat op de wereldranglijst, bereikte de finale in Qatar op overtuigende wijze. Hij won zijn eerste twee partijen eenvoudig en vervolgens was hij Sagi Muki knap de baas: met een mooie techniek kreeg hij de Israëlische nummer twee van de wereldranglijst in een wurggreep.

In de halve finales tegen de Bulgaar Ivanov had De Wit het lastig, maar na een snelle overname in de golden score was de finale een feit.

Concurrentiestrijd

Kim Polling veroverde brons door in de klasse tot 70 kilogram haar landgenote Sanne van Dijke met waza-ari te verslaan.

In de partij stond meer op het spel dan alleen een bronzen medaille, want Van Dijke en Polling zijn ook elkaars concurrenten voor een olympisch ticket.