Midweeks programma: Vitesse mikt op koppositie in thuisduel met FC Utrecht

PSV moet het nog zeker twee weken doen zonder Mario Götze. De Duitse spelmaker ontbrak zondag wegens spierklachten al in de topper tegen Ajax (2-2) en een MRI-scan wees uit dat hij ook de komende wedstrijden niet inzetbaar is. "We nemen geen risico", zei trainer Roger Schmidt een dag voor het duel met AZ. "We gaan het met Mario weer opbouwen en over twee weken checken we weer hoe hij ervoor staat."