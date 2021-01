Drie keer is scheepsrecht voor Bakis, spits schiet Heracles op voorsprong

"Danilho is extreem belangrijk. Hij is een van de beste centrumverdedigers van de eredivisie." Vitesse-trainer Thomas Letsch laat er geen misverstand over bestaan: Danilho Doekhi is een cruciale bouwsteen van zijn succesploeg.

Met de 22-jarige Doekhi als een van de twee 'pure' centrale verdedigers - Riechedly Bazoer schuift veelvuldig door naar het middenveld - regent het dit seizoen 'clean sheets' in Arnhem: zeven in de eredivisie, onder meer tegen Feyenoord. "Acht met de KNVB-beker erbij", weet Letsch.

