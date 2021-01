In een garagebox op een bedrijventerrein in Amsterdam-West zijn twee lichamen gevonden. Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is en hoe de twee slachtoffers om het leven zijn gekomen.

De recherche onderzoekt of er sprake is van een misdrijf. De politie houdt nog rekening met alle scenario's.

Ook de brandweer werd uit voorzorg naar bedrijventerrein De Heining in Amsterdam Westpoort geroepen. Die heeft gemeten of er koolmonoxide was vrijgekomen, maar dat was niet het geval.