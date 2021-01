Verreweg meeste Nederlanders hebben begrip voor verlenging lockdown

Bijna acht op de tien Nederlanders (79 procent) vinden de verlenging van de lockdown acceptabel. Dat is in lijn met de algemene steun van inmiddels 72 procent voor het coronabeleid van het kabinet.

Van 61 procent zou het zelfs nog iets strenger mogen. Daar staat een stabiele groep van zo'n 16 procent van de bevolking tegenover die vindt dat de maatregelen losser moeten of helemaal zouden moeten worden losgelaten.

Een en ander komt naar voren uit onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid dat I&O Research maandelijks doet in opdracht van de NOS. Er deden 2193 mensen aan mee.

Vaccinatiebereidheid blijft stijgen

Het onderzoek laat ook zien dat het percentage Nederlanders dat bereid is zich te laten vaccineren steeds verder toeneemt, tot inmiddels 82 procent. De stijging de voorbije tijd is het grootst bij mensen die aangeven 'zeker' mee te willen werken. Dat is inmiddels 63 procent; 20 procent meer dan in november.

I&O vroeg degenen die van mening zijn veranderd deze keer ook naar hun motieven. Uit de antwoorden blijkt dat een deel van deze groep zich meer heeft verdiept in het vaccin en daardoor is gerustgesteld over de effectiviteit en de risico's van bijwerkingen.

Anderen willen voorkomen dat ze iemand besmetten of concluderen uit de aanhoudend hoge besmettingscijfers dat vaccinatie kennelijk noodzakelijk is. Maar er zijn ook mensen die bang zijn dat ze ergens in de toekomst niet meer binnenkomen als ze zich niet laten inenten, dat ze iets niet meer krijgen of geen zorg meer ontvangen.