Actiegroep maakt bij NPO bezwaar tegen racismedebat met Jort Kelder

Een groep activisten onder de naam Black Renaissance maakt in een open brief aan NPO-directeur Shula Rijxman bezwaar tegen een televisiedebat over racisme.

Zondag, op de themadag over racisme bij de NPO, leidt presentator Jort Kelder een debat over het onderwerp. Het gaat om een speciale aflevering van discussieprogramma De Stelling. Black Renaissance wil niet dat Kelder het debat over racisme leidt. De groep wijst op eerdere uitspraken van hem, waaruit zou blijken dat hij het onderwerp niet serieus neemt.

Het collectief stelt dat een expert op het gebied van racisme gevraagd had moeten worden. Ook vinden ze het onderwerp niet geschikt voor een debat.

'Racisme is geen stelling'

"Een debat is een discussievorm waarbij het de bedoeling is een stelling te verdedigen of juist te bestrijden. Wij vinden dat racisme geen stelling is om te verdedigen of te bestrijden", staat in de brief. Black Renaissance noemt racisme "een bloedserieuze zaak", die al eeuwen tot veel geweld tegen zwarte mensen leidt.

De NPO zegt aan de gekozen opzet vast te houden. "Kritiek op de keuze voor een presentator mag, maar Jort Kelder heeft tijdens eerdere edities van dit programma onmiskenbaar laten zien een kundig debatleider te zijn, waarbij ruimte is voor alle geluiden."

De actie wordt ondersteund door onder meer actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Op sociale media ontstond deze week al discussie over de keuze voor Kelder.