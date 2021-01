Werkgevers verpleeghuizen moeten 'voorpiepvaccineerders' terugroepen

Minister De Jonge wil dat werkgevers in de zorg die te veel vaccinatie-uitnodigingen hebben verstuurd dat gaan repareren. Gisteren bleek dat zorgpersoneel dat geen voorrang heeft in het vaccinatieprogramma, toch al een prik heeft gehad. Dat is niet de bedoeling, zegt De Jonge. "Dan maak je gebruik van een vaccin dat eigenlijk voor een ander is bedoeld."

Nieuwsuur meldde gisteren dat ook het personeel in verpleeghuizen dat nog niet aan de beurt is, al een dosis Pfizervaccin toegediend heeft gekregen. Het gaat bijvoorbeeld om kantoor- of restaurantmedewerkers, die geen direct contact met de bewoners hebben. Dat betekent dat anderen, bijvoorbeeld medewerkers in de gehandicapten- en thuiszorg, langer moeten wachten.

Vaccinatie ouderen

"Dus tegen werkgevers die al te ruimhartig zijn geweest, zou ik willen zeggen: herstel dat zelf even. Zorg ervoor dat het vaccin gaat naar mensen die er wel recht op hebben", zegt De Jonge. Hij noemt het onzin dat er verwarring is ontstaan door een brief van hem op 4 januari. "We zijn steeds heel duidelijk geweest."

De minister van Volksgezondheid wijst erop dat het niet nodig is om voor te dringen, "want het vaccin van AstraZeneca komt er al bijna aan". Wat dat betekent voor de vaccinatie van bijvoorbeeld ouderen, zal hij vanavond toelichten, zegt De Jonge.