RIVM: effect lockdown begint zichtbaar te worden, maar het gaat te langzaam

Dat effect is alleen lang niet zo stevig als bij de lockdown in de eerste golf. "Het gaat niet snel genoeg en het is niet fors genoeg", zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding bij het RIVM. "De trend is gunstig, maar we zijn er nog lang niet. Dit is geen comfortabele situatie."

Weliswaar hebben de strenge maatregelen tot lagere aantallen besmettingen geleid dan er anders waren geweest. Volgens Timen waren en in de dagcijfers duidelijke effecten van Kerst en Oud en Nieuw te zien, die werden gedempt door de lockdown.

"Maar we blijven bezorgd over de Britse variant van het virus. We moeten die geen voet aan de grond laten krijgen in Nederland. We moeten echt meer thuisblijven. De lockdown in het voorjaar had effect omdat mensen zich daar toen wel goed aan hielden."

Dat effect is er vooral in de leeftijdsgroepen boven de 30 jaar. Bij de mensen van 18 tot 24 bleef er sprake van een stijging van het aantal besmettingen; bij de andere jongeren was er een stabilisering.

Het effect van de kerstdagen is terug te zien in het aantal besmettingen dat volgens bron- en contactonderzoek bij huisbezoeken is ontstaan. Dat steeg met 36 procent. Het percentage besmettingen dat ontstond op het werk daalde juist.

R-getal

Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 25 december 0,95. Dat betekent dat 100 mensen samen 95 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 ligt, neemt de verspreiding van het virus af.

Opnieuw lieten minder mensen in Nederland zich testen: 340.285, zo'n 28.000 minder dan vorige week. Dat is echter niet de verklaring van de daling van de besmettingen. Van de mensen die zich lieten testen was namelijk dus ook een aanzienlijk lager percentage positief: van elke acht personen die afgelopen week de teststraat uitreden, was er één positief.