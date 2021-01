17 arrestaties in onderzoek wapenhandel

In een groot onderzoek naar wapenhandel heeft de politie 17 verdachten uit heel Nederland aangehouden. De zaak kwam een jaar geleden aan het rollen door een onderzoek naar wapenhandel in het noorden van Nederland. In chatberichten ging het over informatie voor de aanschaf van vuurwapens en munitie.

Dat onderzoek leidde naar een 35-jarige man uit Amersfoort die de recherche eind mei kon oppakken. De man zou een vuurwapen en munitie hebben verkocht aan een undercoveragent. "Het was schokkend om te zien dat we met een simpel berichtje in een chat zo een machinegeweer konden regelen", zegt de teamleider van het onderzoek.

Bij de doorzoeking van het huis van de Amersfoorter werden een groot bedrag, een vuurwapen en munitie gevonden. Ook werden telefoons in beslag genomen die de politie op het spoor van vijf andere verdachten bracht, meldt RTV Utrecht.

De politie zegt dat hij met een van die verdachten op grote schaal alarmpistolen uit het buitenland invoerde. Die medeverdachte uit Oss zou die hebben omgebouwd tot vuurwapens. Twee verdachten uit Lelystad zouden wapens hebben gekocht en die via WhatsApp hebben willen doorverkopen.

Pseudo-kopers

Bij doorzoekingen op vijftien adressen werden 31 vuurwapens, waaronder twee automatische, in beslag genomen. Bij het in kaart brengen en ontmantelen van de bende zijn zogenoemde pseudo-kopers ingezet. Bij de diverse acties zijn ook verdovende middelen, telefoons, munitie en voor 40.000 euro aan contant geld gevonden.

Een rechercheteam van ongeveer tien mensen heeft sindsdien dus 17 arrestaties verricht. De verdachten komen uit Amersfoort, Almere, Lelystad, Oss, Drachten, Tilburg, Arnhem, Nijmegen, Soest en Nieuwegein.