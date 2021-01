Derde verdachte aangehouden na dood 14-jarig meisje in Almelo

De politie in Almelo heeft gisteravond een derde verdachte aangehouden na de dood van een 14-jarig meisje. Haar lichaam werd zondagmiddag uit het water bij een bedrijventerrein in de stad gehaald. De doodsoorzaak en toedracht zijn nog altijd onbekend. Het meisje stond niet als vermist opgegeven.

De derde verdachte is een minderjarige jongen uit Almelo. Kort na de vondst van het stoffelijk overschot zijn twee verdachten uit Wierden en Almelo aangehouden, van wie een minderjarig is.

Volgens RTV Oost is gisteravond een woning in Almelo doorzocht die mogelijk verband houdt met de dood van het meisje. Er zouden een busje en scooter in beslag zijn genomen.

De politie wil vanwege het lopende onderzoek geen verdere details vrijgeven over de verdachten.

Rouw op school

Op de school van het meisje, het Zone.college in Almelo, is het rouwprotocol in werking getreden, zegt directeur André Hoeben tegen de Tubantia. De klas van het meisje is op de school bij elkaar gekomen om het nieuws te verwerken. "We vonden niet dat we dit online konden doen", zegt Hoeben tegen de krant.

De dood van het meisje heeft de burgemeester van Almelo diep geraakt, laat hij weten via Twitter. "Dit is de grootste angst van elke ouder. Mijn gedachten en medeleven zijn bij de familie van dit jonge meisje."

De politie roept getuigen op zich te melden. Ook wordt er nadrukkelijk gevraagd om beelden van bewakingscamera's of dashcams uit de omgeving aan het rechercheteam te geven.

Gisteren werden met een behulp van een drone foto's van de vindplaats gemaakt. Ook werd er een buurtonderzoek uitgevoerd.