Footballcoach Belichik weigert onderscheiding uit handen van Trump

New England Patriots-coach Bill Belichick, de enige coach in het American Football die zes keer de Super Bowl heeft weten te winnen, heeft een uitnodiging van het Witte Huis om de Presidential Medal of Freedom in ontvangst te nemen afgeslagen.

De 68-jarige Belichick zegt in een verklaring zich in eerste instantie gevleid te voelen door de toekenning van de hoogste onderscheiding voor burgers die de Verenigde Staten kent, maar dat hij het eerbetoon gezien de actuele gebeurtenissen in het land niet passend vindt.

"Door de tragische gebeurtenissen van afgelopen week heb ik de beslissing genomen om de onderscheiding niet in ontvangst te nemen. Ik ben een Amerikaans burger met groot respect voor de waarden, vrijheid en democratie van ons land."

Bestorming Capitool

Belichick doelt op de ongeregeldheden in Washington vorige week, waar aanhangers van president Donald Trump het Capitool bestormden. Daarbij vielen vijf doden.

In het verleden heeft Belichik zich meermaals laten gelden als een aanhanger en vriend van president Trump.