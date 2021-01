Avondklok wel besproken, maar komt er niet

De invoering van een avondklok is zondag door het kabinet besproken, zeggen Haagse ingewijden tegen de NOS. Maar premier Rutte en minister De Jonge gaan deze maatregel vanavond niet aankondigen, want er is veel weerstand tegen. Onder meer de burgemeesters en de politie willen er niet aan.

De corona-experts van het OMT zien het invoeren van een avondklok, waarbij mensen na een bepaald tijdstip zoveel mogelijk thuis moeten blijven, als een manier om weer het gevoel te geven dat het belangrijk is om contact met anderen te vermijden.

Maar het kabinet ziet nog te veel bezwaren. Niet alleen is er de weerstand van burgemeesters en politie, ook is de maatregel moeilijk te handhaven. Er zouden te veel uitzonderingen moeten worden gemaakt voor mensen die een dringende reden hebben om toch 's avonds over straat te gaan.

Mogelijk wordt de avondklok nog wel aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Vanavond geven Rutte en De Jonge weer een persconferentie over de coronamaatregelen, Zij zullen naar verwachting gaan melden dat de lockdown met drie weken wordt verlengd. Als het kan, gaan de basisscholen en kinderopvangcentra op 25 januari weer open.