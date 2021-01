Start Formule 1-seizoen uitgesteld: eerste race niet in Melbourne maar Bahrein

Er wordt nog gekeken of er later in het seizoen een grand prix in China verreden kan worden.

Het Formule 1-seizoen begint dit jaar op 28 maart met de Grand Prix van Bahrein. Het seizoen zou eigenlijk op 21 maart van start gaan in Melbourne, maar vanwege de reisrestricties door het coronavirus is die race voorlopig verplaatst naar 21 november.

Het is het tweede jaar op rij dat de Grand Prix van Australië niet doorgaat als openingsrace van het seizoen. Vorig jaar werd de race in Melbourne, toen het hele racecircus al in Australië aanwezig was, op het laatste moment geschrapt. Uiteindelijk begon het Formule 1-seizoen toen pas in juli in Oostenrijk. Australië keerde toen niet terug op de racekalender.

Formule 1-analist Jan Lammers is niet verrast door het besluit dat de koningsklasse van de autosport niet in Australië van start kan gaan. "Australië hanteert strenge regels ter bestrijding van het coronavirus. Gezien de situatie wereldwijd denk ik niet dat er iemand van uit is gegaan dat er in maart in Australië gereden zou worden."

Geen gevolgen Zandvoort

Lammers is zeer nauw betrokken bij de GP van Nederland, die op 5 september op Zandvoort wordt gereden. De terugkeer van de Formule 1 in Nederland ging vorig jaar niet door wegens het coronavirus. Dit jaar verwacht Lammers geen problemen. "Voor Zandvoort heeft het geen gevolgen. We zijn blij dat we een plek later in het seizoen op de kalender hebben. Dat mag duidelijk zijn."