Executie Amerikaanse vrouw op laatste moment tegengehouden

Een rechtbank in Indiana heeft de terechtstelling van de enige vrouw in een federale dodencel in de VS voorkomen. Een paar uur voordat Lisa Montgomery (52) een dodelijke injectie zou krijgen, besloot de rechter dat er nieuw psychiatrisch onderzoek nodig is. Een hogere rechter in Washington D.C. kwam kort daarna tot dezelfde conclusie.

De rechtbank in Indiana betwijfelt of Montgomery begrijpt waarom ze de doodstraf kreeg opgelegd. Het Amerikaanse recht verbiedt het ter dood brengen van een veroordeelde die door een psychische ziekte of een hersenbeschadiging niet begrijpt waarom hij of zij de doodstraf krijgt.

Door dit uitstel ontloopt Montgomery mogelijk haar terechtstelling. De verwachting is dat het nieuwe onderzoek niet voor 20 januari is afgerond. Joe Biden is dan president. Hij is tegen de doodstraf.