De grillige carrière van Heraclied Vloet: 'Een cv aan levenslessen'

"Een cv aan levenslessen." Zo noemt Rai Vloet het zelf, maar hij snapt best dat een buitenstaander bij het zien van zijn spelerspaspoort eerder denkt aan 'niet geslaagd' of op zijn minst 'erg onrustig'. "Het zijn inderdaad wel heel veel clubs in korte tijd", zegt Vloet met gevoel voor understatement. De middenvelder is pas 25, maar is al bezig aan zijn negende club. Na avonturen bij PSV, Cambuur, Eindhoven, NAC, FC Chiasso (Zwitserland), Frosinone (Italië), Sint-Truiden (België) en Excelsior is hij nu neergestreken bij Heracles.

"Het is alleen nooit zo kort door de bocht als mensen denken. Overal zit wel een verhaal achter." Het verhaal van Vloet kent vele hoofdstukken, maar de samenvatting zou kunnen luiden dat zijn keuzes niet altijd even gelukkig hebben uitgepakt. "Je wil natuurlijk dat de avonturen die je aangaat succesvol zijn. En een opstapje zijn naar een volgend avontuur. Dat was bij mij niet het geval. Toch heb ik er geen enkele spijt van. Want de speler en de persoon die ik nu ben, ben ik voor een groot deel door die avonturen geworden."

In Italië en België, waar Vloet nauwelijks aan spelen toekwam en op zichzelf was aangewezen, werd hij snel volwassen. Zijn horizon werd breder door de vele documentaires en podcasts die de verveling moesten bestrijden. Vloet is sindsdien niet meer de jongen die, zoals het heersende beeld van de stereotype jonge voetballer, alleen maar bezig is met snelle auto's en mooie vrouwen. "Ik klink als een ouwe zak nu, maar die tijd heb ik gehad. Ik weet nu wat de hoofdzaken zijn in het leven." 'De perfecte wedstrijd' Mede door die ontwikkeling lijkt de keuze voor Heracles wél goed uit te pakken. Met zeven goals en drie assists groeide Vloet in de eerste seizoenshelft uit tot een belangrijke speler in de ploeg van Frank Wormuth. Het absolute hoogtepunt was natuurlijk de 4-1 zege op FC Utrecht, toen Vloet een hattrick maakte en een fraaie assist gaf. "De perfecte wedstrijd."

1 november 2020: Vloet scoort een hattrick en geeft een assist tegen FC Utrecht - NOS