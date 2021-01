Ugandese oppositieleider Wine meldt inval in zijn huis, kort voor verkiezingen

De belangrijkste oppositieleider van Uganda, Bobi Wine, zegt dat militairen een inval hebben gedaan in zijn huis. Daarbij zijn al zijn veiligheidsmedewerkers en anderen die zich in en rond het huis bevonden, gearresteerd, meldde Wine vanochtend op Twitter. Er werd hem geen reden voor de aanhoudingen gegeven.

De politie spreekt tegenover persbureau Reuters tegen dat er een inval is geweest of dat er arrestaties zijn verricht. Volgens de lokale politiechef zijn er in de buurt van het huis alleen wat checkpoints weggehaald. Het leger, dat volgens Wine verantwoordelijk was voor de inval, was niet bereikbaar voor commentaar.

De melding van Wine over de inval in zijn huis komt twee dagen voor er in Uganda verkiezingen zijn. In het Oost-Afrikaanse land wordt zowel een nieuw parlement als een nieuwe president gekozen. Bobi Wine, die bekend werd als zanger, is de belangrijkste uitdager van de zittende president Yoweri Museveni, die al sinds 1986 aan de macht is.

Leeftijdsgrens geschrapt

De situatie in het land is al maanden gespannen. Verkiezingsbijeenkomsten waren vanwege de coronamaatregelen verboden. Ordetroepen kwamen geregeld in actie als oppositieleden toch bijeenkwamen, waarbij hard werd opgetreden. Wine zelf werd ook een aantal keer gearresteerd. In november vorig jaar leidde de arrestatie van Wine tot rellen in de hoofdstad Kampala waarbij vele tientallen doden vielen.

De autoritaire Museveni, die 76 is, is een van langst regerende staatshoofden ter wereld. Hij was eigenlijk aan zijn laatste termijn bezig, omdat de Ugandese grondwet voor de president een leeftijdsgrens van 75 jaar stelde. Een paar jaar terug liet Museveni de grondwet herschrijven zodat hij nu opnieuw kandidaat kan zijn.

Wine zegt op Twitter dat Museveni met de arrestatie van zijn medewerkers de wereld duidelijk maakt wat de president met de verkiezingen van plan is.