Prijzen afgelopen jaar 1,3 procent hoger

Een euro is in Nederland afgelopen jaar weer iets minder waard geworden: 1,3 procent om precies te zijn. Dat is hoeveel de prijzen gemiddeld zijn gestegen, volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek.

Daarmee zijn de prijzen minder hard gestegen dan het jaar ervoor. Toen ging de prijs van veel producten in de supermarkt omhoog omdat het lage btw-tarief vanaf 1 januari 2019 verhoogd werd van 6 naar 9 procent.

Afgelopen jaar viel de gemiddelde prijsstijging onder meer mee doordat de energieprijzen een stuk lager waren: gemiddeld was de energierekening van consumenten bijna 12 procent lager dan het jaar ervoor.

Salaris

De hoogte van inflatie beïnvloedt onder meer onderhandelingen over een stijging van cao-lonen, omdat werknemers er per saldo niet op achteruit willen gaan. Dat gebeurt als brutolonen minder stijgen dan de inflatie.

Het afgelopen jaar zijn de cao-lonen met een gemiddelde toename van 3 procent harder gestegen dan de inflatie. De grootste cao-loonstijgingen waren veelal afgesproken voordat de coronacrisis toesloeg.