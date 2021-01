'Rustige' Doekhi blinkt uit in de luwte: 'Een geweldige speler voor Vitesse'

Wat typeert Doekhi? 'Wil mijn man uitschakelen en goals voorkomen' - NOS

"Danilho is extreem belangrijk. Hij is een van de beste centrumverdedigers van de eredivisie." Vitesse-trainer Thomas Letsch laat er geen misverstand over bestaan: Danilho Doekhi is een cruciale bouwsteen van zijn succesploeg. Met de 22-jarige Doekhi als een van de twee 'pure' centrale verdedigers - Riechedly Bazoer schuift veelvuldig door naar het middenveld - regent het dit seizoen 'clean sheets' in Arnhem: zeven in de eredivisie, onder meer tegen Feyenoord. "Acht met de KNVB-beker erbij", weet Letsch. 'Klasse spieler' "Natuurlijk wordt er meer over Oussama Tannane, Riechedly Bazoer en de aanvallende spelers gesproken", vervolgt Letsch. "Maar het is heel belangrijk voor het elftal dat je stabiel bent en doelpunten voorkomt. Daar is iedereen verantwoordelijk voor, maar Doekhi, Jacob Rasmussen en ook Tomas Hajek doen een super job."

Letsch gaf al eens aan dat Doekhi in zijn ogen niet onderdoet voor Perr Schuurs, die bij Ajax onder contract staat. De Duitse trainer nu: "Danilho is een klasse spieler, een geweldige speler, voor ons."

"Hij speelde vorig jaar al fantastisch en dit seizoen heeft hij iedere wedstrijd op het hoogste niveau gepresteerd. Danilho maakt bijna geen fouten en is een absolute teamspeler, een heel rustige speler. Al kan hij wel emotioneel zijn, maar hij heeft zich ook op dat vlak ontwikkeld." Spotlights Rustig is Doekhi ook als persoon. Zo lovend als Letsch over hem is, strooiend met superlatieven als 'geweldig' en 'super', zo ingetogen is de verdediger zelf. Geef hem maar een rol in de luwte, achter hoge bomen als de veelvuldig geprezen Tannane en Bazoer. "Dat heeft zo zijn voordelen. Als het minder gaat, zijn zij ook de eersten die het te horen krijgen", weet Doekhi. "Voor mij maakt het niet uit, het stoort me niet dat ik minder in de spotlights sta. Maar ik vind het ook zeker niet vervelend om hier te staan, hoor", verzekert de international van Jong Oranje, doelend op zijn plekje voor de camera.

Doekhi geniet van zijn rol als mandekker. Gevraagd wat hem typeert, noemt hij zichzelf een "verdediger die zijn man wil uitschakelen en goals wil voorkomen. Een clean sheet is belangrijk voor ons; dat geeft een goed gevoel." Borstklopperij Nee, borstklopperij hoef je van Doekhi niet snel te verwachten. Zijn puike seizoen - hij kreeg nog geen enkele kaart en is na Feyenoorder Marcos Senesi de speler met de meeste succesvolle tackles per wedstrijd - schrijft hij toe aan "een samenloop van omstandigheden". "Ik krijg veel vertrouwen van de trainer en dit is mijn derde seizoen bij Vitesse", aldus Doekhi. "Ik ben een stukje meer ervaren, heb een bepaald aantal wedstrijden in de benen."

Terug naar zijn trainer, die duidelijk niet bang is dat een stortvloed aan complimenten Doekhi naar het hoofd zal stijgen. Letsch: "Nogmaals, het is een fantastische speler en we hebben een type als hij nodig. Daarom ben ik zeer blij met hem." "Hij coacht andere spelers heel goed. Hij is rustiger dan andere spelers en wellicht valt hij daardoor minder op, maar hij is niet voor niets reserve-aanvoerder." Meten met de top Letsch, Doekhi en consorten kunnen zich voorlopig meten met de top van de eredivisie. Vitesse staat vierde, in punten gelijk met nummer drie Feyenoord en op respectievelijk drie en twee punten van koploper Ajax en achtervolger PSV.

