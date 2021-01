Zwarte doos bij Java neergestorte Boeing gevonden

Bij de zoektocht naar de resten van het neergestorte vliegtuig in Indonesië is een van twee zwarte dozen gevonden. Het is niet duidelijk of het de cockpitvoicerecorder of de recorder met vluchtgegevens is. Later vandaag volgt een persconferentie.

De zwarte doos wordt naar de haven van Jakarta gebracht, waar ook brokstukken en stoffelijke resten van de mensen aan boord worden verzameld. Een Indonesisch tv-station toonde beelden van een witte plastic doos aan boord van een speedboot.

De vondst is van groot belang, omdat de oorzaak van het neerstorten van de Boeing 737-500 van Sriwijaya Air onbekend is. De Indonesische autoriteit voor transportveiligheid zei eerder drie dagen nodig te hebben om informatie uit de zwarte dozen uit te lezen.

Het toestel stortte zaterdag 4 minuten na vertrek uit Jakarta in de Javazee. Het was met 62 mensen aan boord op weg naar Kalimantan. Bij het zoeken naar wrakstukken, passagiers en bemanningsleden zijn 2600 reddingswerkers, meer dan vijftig schepen en dertien luchtvaartuigen betrokken.

Boten met stoffelijke resten en wrakstukken varen af en aan: