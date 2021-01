De Jonge: 'Aantal ferme maanden voor de boeg' • Merkel bezorgd over Britse coronavariant

Er mag beslag worden gelegd op de zorgbonus van 1000 euro. Dat is de uitkomst van een kort geding bij rechtbank Noord-Holland. Als er sprake is van loonbeslag bij een zorgmedewerker mogen deurwaarders de schenking gebruiken om de schuld verder af te lossen.

Schuldhulpverleners en vakbonden lieten eerder weten dat ze het onterecht vonden als er beslag werd gelegd op de bonus, omdat het bedoeld is als beloning voor een uitzonderlijke prestatie in in deze pandemie.

De brancheorganisatie van Gerechtsdeurwaarders heeft aan de rechter gevraagd of het wel of niet mag en de rechter heeft geoordeeld dat het toegestaan is om beslag te leggen. Een belangrijk argument voor de rechter was dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen een beslagverbod was.

Wel zei de rechter erbij dat het goed mogelijk is dat een schuldeiser af zal zien van de beslaglegging, uit respect en waardering voor de zorg in deze moeilijke tijd. Onder meer de Belastingdienst heeft als schuldeiser besloten geen beslag te leggen op de zorgbonus.