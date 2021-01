De Jonge: 'Aantal ferme maanden voor de boeg' • Medische mondkapjes verplicht in Beieren

Voor de tweede week achter elkaar ziet het RIVM een daling van het aantal gemelde besmettingen: van 56.440 naar 49.398. Dat is een afname van 12 procent. Anders dan vorige week daalde ook het percentage mensen met een positieve testuitslag, met bijna 1 procentpunt van 13,7 naar 12,8. Omdat het aantal ziekenhuis- en IC-opnames eveneens terugloopt, durft het RIVM inmiddels te spreken van "een eerste effect van de lockdown" dat zichtbaar wordt.

Dat effect is er vooral in de leeftijdgroepen boven de 30 jaar. Bij de mensen van 18 tot 24 bleef er sprake van een stijging van het aantal besmettingen; bij de andere jongeren was er een stabilisering.

Het effect van de kerstdagen is te zien in het aantal besmettingen dat volgens bron- en contactonderzoek bij huisbezoeken is ontstaan. Dat steeg met 36 procent. Het percentage besmettingen dat ontstond op het werk daalde juist. Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 25 december 0,95. Dat betekent dat 100 mensen samen 95 anderen besmetten. Alleen als de R onder de 1 ligt, neemt de verspreiding van het virus af.

Opnieuw lieten minder mensen in Nederland zich testen: 340.275, zo'n 28.000 minder dan vorige week. Dat is echter niet de verklaring van de daling van de besmettingen. Van de mensen die zich lieten testen was namelijk dus ook een lager aanzienlijk hoger percentage positief: Van elke acht personen die afgelopen week de teststraat uitreden, was er dus één positief.