100 euro prikpremie voor Zeeuwse beveiligers • Vanavond weer persconferentie

Middelbare scholen willen van het kabinet nu snel weten of onderwijs geven wel of niet veilig kan, na 9 februari, bleek in Nieuwsuur gisteravond.

"Voor ons is het cruciaal dat het OMT zo snel mogelijk met een helder advies komt waarin staat of het nodig is dat leerlingen onderling afstand houden of niet. Als dat nodig is moet het onderwijs anders ingericht worden. De huidige verwarring creëert veel onrust op scholen", vinden de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

Middelbare scholen willen duidelijkheid, Oostenrijk zet sneltesten in