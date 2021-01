Van Rhijn na roerige tijd gewend aan nieuwe blades: 'Opnieuw leren sprinten'

Van Rhijn kijkt terug op turbulente jaren: 'Het was best heftig' - NOS

Waar de ene sporter flink baalde van het uitstel van de Olympische en Paralympische Spelen, kwam het voor de ander juist goed uit. Tot die laatste categorie behoort Marlou van Rhijn.

De drievoudig paralympisch kampioene kon uitstekend leven met de verplaatsing van het toernooi in Tokio naar de zomer van 2021. Er was namelijk nogal wat aan de hand in het sportieve leven van Van Rhijn.

Vijf centimeter

Dat had vooral te maken met een regelwijziging die de opperhoofden in haar sport in 2018 doorvoerden. Er kwam een nieuwe (en in principe eerlijkere) formule om de lengte van de blades te berekenen. De lichaamslengte werd daarbij het uitgangspunt.

Op papier was het een kleine aanpassing, maar voor de atleten waren de gevolgen groot. "Het voelde alsof ik helemaal opnieuw moest beginnen", vertelt Van Rhijn, die in 2016 olympisch kampioen op de 100 meter werd en haar titel op de dubbele afstand prolongeerde.