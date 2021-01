Regio Alkmaar stuurt brandbrief over huisvesting statushouders

Gemeenten in de regio Alkmaar hebben een brandbrief gestuurd aan het kabinet, omdat ze geen mogelijkheden meer zien om zowel statushouders als reguliere woningzoekenden onder te brengen in huurwoningen. Dat schrijft De Telegraaf.

Begin november werd bekend dat gemeenten dit jaar 27.000 statushouders, oftewel erkende vluchtelingen, moeten huisvesten. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als een jaar eerder.

De toename komt volgens staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel) mede doordat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand van ruim 15.000 asielzaken wegwerkt.

Sommige asielzoekers wachten al meer dan twee jaar op de behandeling van hun asielverzoek. Die lange wachttijden zijn onder meer ontstaan door een tekort aan personeel bij de IND.

Ingewikkelde opgave

Volgens de Alkmaarse woonwethouder Paul Verbruggen is de stroom aan huiszoekende statushouders niet meer op te vangen in zijn regio. "Het is niet zozeer dat het bij ons aan de wil ontbreekt om deze mensen op te vangen", zegt Verbruggen tegen De Telegraaf. "De verdubbeling ten opzichte van vorig jaar komt bovenop het tekort aan woonruimte dat we al hebben."

Dat maakt het volgens Verbruggen "een ingewikkelde" opgave die "onmogelijk te realiseren is zonder dat het extreem ten koste gaat van andere woningzoekenden". Verbruggen: "We krijgen door de stijging niet alleen langere wachtlijsten voor de reguliere woningzoekende, maar ook voor bijvoorbeeld gescheiden ouders, daklozen of mensen met een medische indicatie."

De wethouder zegt dat hij al gescheiden ouders heeft moeten doorverwijzen naar de daklozenopvang.

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat het om een landelijk probleem. Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt tegen de krant begrip te hebben voor de problemen bij de gemeenten en dat er wordt gewerkt aan oplossingen. Zo is er geld beschikbaar gesteld voor het bouwen van tijdelijke woningen.