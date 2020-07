Apparatuur voor 100 extra IC-bedden geleverd

Technologiebedrijf Philips heeft vandaag 100 beademingsapparaten afgeleverd aan het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn gemaakt in de VS en vormen samen met 100 patiëntbewakingssystemen het eerste deel van een grote order die het ministerie heeft geplaatst. De bewakingsapparatuur werd gisteren al afgeleverd vanuit Duitsland.

De apparaten zijn nodig om van een gewoon ziekenhuisbed een intensivecarebed te maken. De totale order behelst 1000 beademings- en bewakingssystemen. De overige 900 worden de komende weken en maanden geleverd, zegt Philips.

Trainingen

VWS gaat de geleverde apparaten nu verdelen over Nederlandse ziekenhuizen. Philips gaat trainingen geven aan verpleegkundigen om met de apparatuur te werken.

Nederland wil de IC-capaciteit zo veel mogelijk opschroeven. De komende dagen wordt een piek aan coronapatiënten verwacht, terwijl het aantal nog beschikbare bedden op de IC's steeds kleiner wordt.

Philips meldt dat het bedrijf de productie van beademingsapparatuur en patiëntbewakingssystemen verhoogt. "Onze collega's in de VS en Duitsland werken rond de klok", zegt topman Henk Valk van Philips Benelux.

Behoefte aan meer

Minister Van Rijn van Medische Zorg is blij met de levering van de eerste apparaten. "Maar we zijn er nog niet, want er is grote behoefte aan meer apparatuur. Ook de vervolgleveringen moeten zo spoedig mogelijk naar Nederland komen."

Nederland is niet het enige land dat dringend op zoek is naar medische apparatuur om de IC-capaciteit te vergroten. Toch gaat Philips ervan uit dat het de overige 900 systemen kan leveren. De productie is inmiddels opgevoerd naar 1000 beademingsapparaten per week, en het doel is over twee maanden 2000 per week, zegt een woordvoerder.

Ernst Kuipers, topman van het Erasmus Universitair Centrum en voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt het een "enorme klus." "We werken nauw samen en proberen zo het verschil te maken voor veel coronapatiënten."

Amerikaanse regering

Omdat de fabrieken in de VS staan bestaat de mogelijkheid dat de Amerikaanse regering de hele productie voor dat land vordert. President Trump haalde vorige week een wet uit 1950 van stal die dat mogelijk maakt, maar zover is het nog niet gekomen.

Afgelopen tijd heeft Philips volgens de woordvoerder druk overlegd met Washington en andere landen. "Onze fabrieken staan in de VS, maar die beademingsapparatuur bestaat uit componenten van over de hele wereld. In de Filipijnen is bijvoorbeeld een lockdown, maar de overheid heeft ervoor gezorgd dat we toch onderdelen van onze Filipijnse toeleverancier kunnen krijgen."

Philips zegt er vertrouwen in te hebben dat er over de hele wereld apparatuur uitgeleverd kan worden. Landen die de spullen het hardst nodig hebben, zijn het eerst aan de beurt.