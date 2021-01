Trump en Pence spreken voor het eerst sinds Capitoolbestorming

De Amerikaanse president Trump heeft voor het eerst sinds de bestorming van het Capitool vorige week woensdag gesproken met zijn vicepresident Pence.

De twee hebben met elkaar overlegd in het Witte Huis, meldt een anonieme, hooggeplaatste functionaris aan persbureaus Reuters en AP. Er zou sprake zijn geweest van een "goed gesprek" in de Oval Office, waarin is vooruitgeblikt op de komende week en is teruggeblikt op de afgelopen vier jaar.

Ook waren Trump en Pence het volgens de hooggeplaatste bron eens dat de Capitoolbestormers niet staan voor de 75 miljoen Amerikanen die de afgelopen presidentsverkiezingen op Trump hebben gestemd.

Halsoverkop gevlucht

Trump riep Pence woensdag in een toespraak bij het Witte Huis voor zijn aanhangers nog op "het juiste te doen", waarmee hij doelde op het niet bekrachtigen van de verkiezingswinst van Trumps Democratische tegenstrever Joe Biden.

Pence had toen al gezegd dat hij niet zou interveniëren in die bekrachtiging, waarin hij als vicepresident voornamelijk een ceremoniële rol had. Kort na de start van de zitting in het Congres werd het Capitool bestormd door duizenden Trump-aanhangers.

Bij de bestorming vielen vijf doden. Pence moest halsoverkop de Senaatszaal van het historische gebouw verlaten. Trump verweet Pence via Twitter tijdens de bestorming "geen moed" te hebben.

De Democraten in het Huis van Afgevaardigden vroegen Pence gisteren via een resolutie om het 25ste amendement op de grondwet in te roepen om Trump uit zijn functie te ontheffen. Hij krijgt daar 24 uur de tijd voor. Anders zullen de Democraten Trump zelf 'impeachen'.

Kijk hier terug hoe het Capitool werd bestormd: