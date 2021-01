'Vaccinatievoordringers' zorgen voor wachtlijsten

Zorgpersoneel dat geen voorrang heeft bij een coronavaccinatie, is tóch al ingeënt. Dat blijkt uit gesprekken van Nieuwsuur met meerdere zorginstellingen. Het gaat om bijvoorbeeld kantoor- of restaurantpersoneel van zorginstellingen. Maar ook medewerkers die eigenlijk nog niet aan de beurt zijn, hebben van hun werkgever toch toestemming gekregen om zich te laten inenten. Gevolg is dat veel verpleeghuispersoneel op de wachtlijst staat.

In de vaccinatiestrategie van de minister zou het personeel van de verpleeghuizen voorrang moeten krijgen. "We maken ons ernstig zorgen", zegt Andrea Reitsma van SPOT, de vereniging die de belangen van kleinschalige thuiszorgorganisaties behartigt. "De impact hiervan is groot. Het personeel in de verpleeghuizen staat toch al onder druk en als er nu weer onduidelijkheid komt, is dat niet goed."

Standaardbrief

Het 'voordringen' zou zijn ontstaan na een brief van Hugo de Jonge aan de zorginstellingen, op 4 januari. Daarin deed de minister van Volksgezondheid de oproep om ook al afspraken in te plannen voor de groepen die later aan de beurt zijn. "Zo ontstond verwarring", merkte Reitsma, als directeur van Zorggroep Valuas.

"We kregen een standaardbrief van het ministerie, die we moesten kopiëren voor onze mensen op ons eigen briefpapier. Dat was erg makkelijk en er werd niet gecontroleerd of dat ook echt de mensen waren die aan de beurt zijn", zegt Reitsma.

Verwarring bij de thuiszorg, maar ook bij de gehandicaptenzorg. Het personeel krijgt maar moeilijk een afspraak. Volgens Boris van der Ham, voorzitter Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, was er tot 4 januari duidelijkheid. Maar daarna bleek dat de gehandicaptenzorg niet meer aan de beurt komt. "En dat terwijl het juist ook bij ons belangrijk is ringbescherming op te bouwen rond de kwetsbare groep."

Nog meer vertraging

Ook de ouderen dreigen door nieuwe vertragingen langer te moeten wachten op een prik. Zorgwekkend, vindt Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad. "We zitten in een ingewikkelde situatie van schaarste. Maar ieder vaccin dat je aan een ander geeft, is niet beschikbaar voor ouderen."

Hillie Mollenaar is 75 jaar oud en wacht met smart op haar vaccinatie. Ze schrikt enorm als ze hoort van het 'voordringen'.