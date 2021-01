Middelbare scholen willen duidelijkheid, Oostenrijk zet sneltesten in

Middelbare scholen willen van het kabinet nu snel weten of onderwijs geven wel of niet veilig kan, na 9 februari. Ze willen duidelijkheid, zeker na de uitspraken van twee OMT-leden afgelopen vrijdag in Nieuwsuur.

"Voor ons is het cruciaal dat het OMT zo snel mogelijk met een helder advies komt waarin staat of het nodig is dat leerlingen onderling afstand houden of niet. Als dat nodig is moet het onderwijs anders ingericht worden. De huidige verwarring creëert veel onrust op scholen", is de mening van de Algemene Onderwijsbond (AOb) en de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

"Het OMT geeft wisselende signalen. Op dit moment krijgen de examenklassen hier en daar gewoon fysiek les in een volle klas. Dan kun je geen anderhalve meter afstand houden. De AOb vindt dat je alleen fysiek les moet geven met anderhalve meter afstand."

Geen symptomen

In Oostenrijk willen ze de scholen weer openen door alle scholieren in het land sneltests aan te bieden. Dat is het resultaat van grootschalig onderzoek onder lagere- en middelbare scholieren, met opvallende resultaten. Aan de Universiteit Wenen is een grote groep scholieren het afgelopen jaar minstens tien keer getest. En wat blijkt: 1,5 procent van hen had corona, zonder klachten.

Microbioloog Michael Wagner leidde het onderzoek. "Wij zien dat scholieren en leerkrachten even vaak worden besmet. In Oostenrijk zijn kinderen een achtste van de samenleving. Ze spelen dus een belangrijke rol bij het doorgeven van het virus. Men zegt dat kinderen onder 10 jaar minder vatbaar zijn. Maar ze hebben gewoon weinig of geen symptomen."

Sneltesten zijn volgend de onderzoeker belangrijk bij het in toom houden van het virus. "Het is laagdrempelig en testen heeft veel invloed op het inperken van de pandemie. Helemaal nu, met de Engelse variant van het virus."

Oostenrijk zet sneltesten in alle klassen in, van 5 tot 14 jaar. Wagner: "De Britse data geven dat ook aan. Dan krijg je echt een breed effect."