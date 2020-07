Coronanieuws 28 maart: onveilige mondkapjes en ziekenhuis wil hulp van Duitsland

ANP

Wat was er vandaag in het nieuws rond het coronavirus? Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle wil twee patiënten zo snel mogelijk naar Duitsland verplaatsen. Het ziekenhuis wil hiermee de piek op de intensive care voor zijn. Het wachten is op officiële toestemming. Uit de nieuwe telling van de vereniging van ic-artsen blijkt dat er vanavond ten minste 905 coronapatiënten op de intensive care liggen. De vereniging is overgestapt op een andere telmethode van het aantal bezette ic-bedden waardoor ze iets achterlopen en niet langer vergelijkbaar zijn met de eerdere cijfers. Volgens de laatste informatie zijn er op dit moment 925 IC-bedden beschikbaar voor coronapatiënten. Volgens minister De Jonge kan dat de komende dagen worden uitgebreid naar 1037.

Record aantal ziekenhuisopnames Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis opgenomen is nam de afgelopen 24 uur met 454 toe, het hoogste aantal sinds het begin van de crisis. In totaal zijn 2954 mensen in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Er zijn de afgelopen 24 uur 93 mensen zijn overleden aan het coronavirus. Het algemene beeld is volgens het RIVM nog altijd dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames en het aantal overledenen minder snel toenemen dan je zonder maatregelen zou verwachten. "Als deze lijn zich doorzet, kan over een aantal dagen geconcludeerd worden of de genomen maatregelen (afstand houden, sociaal contact beperken, handen wassen) werken."

Cijfers corona RIVM 28 maart - NOS

Mondmaskers teruggeroepen Een groot deel van de mondmaskers die de Nederlandse overheid uit China heeft geïmporteerd, is onveilig. Het ministerie van Volksgezondheid is een terugroepactie begonnen omdat de maskers al waren verdeeld over ziekenhuizen. Het gaat om bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen zogeheten FFP2 maskers, 600.000 stuks. Zorgverleners gebruiken die bij de behandeling van ernstig zieke patiënten met een covid-infectie. Ondeugdelijke maskers brengen artsen en verpleegkundigen in gevaar. De maskers zijn door TNO afgekeurd, omdat ze niet aan de veiligheidseisen voldoen. Ze passen niet goed om het gezicht of hebben membranen die niet goed functioneren, de hele fijne filters die virusdeeltjes moeten tegenhouden.

Veel rustiger op stranden, natuurgebieden en markten Was het vorig weekeinde nog bijna zomers druk op de stranden en in natuurgebieden, nu is het er rustig. Strandopgangen zijn afgesloten, parkeerplaatsen in bosgebieden dicht. Ook op de markt in Gouda was het een stuk rustiger dan een week geleden:

Rustiger op markt, mensen houden afstand - NOS

Dodental Italië loopt op tot ruim 10.000 Er zijn de afgelopen 24 uur in Italië 889 mensen overleden aan een besmetting met het coronavirus. Dat is het een na hoogste aantal doden op één dag sinds het uitbreken van de epidemie op 21 februari. Er zijn in het land nu 10.023 mensen omgekomen door het virus, waarmee Italië wereldwijd het land met het hoogste aantal doden is. In Spanje is het aantal geregistreerde coronadoden opgelopen met 832. Dat is de grootste toename tot nu toe. In totaal zijn in Spanje nu 5690 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Apparatuur voor 100 extra ic-bedden geleverd Technologiebedrijf Philips heeft vandaag 100 beademingsapparaten afgeleverd aan het ministerie van Volksgezondheid. Ze zijn gemaakt in de VS en vormen samen met 100 patiëntbewakingssystemen het eerste deel van een grote order die het ministerie heeft geplaatst. De bewakingsapparatuur werd gisteren al afgeleverd vanuit Duitsland. De apparaten zijn nodig om van een gewoon ziekenhuisbed een intensivecarebed te maken. De totale order behelst 1000 beademings- en bewakingssystemen. De overige 900 worden de komende weken en maanden geleverd, zegt Philips.

Minister van Rijn bij de eerste levering - Philips