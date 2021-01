Brand in monumentaal CAB-gebouw in Utrecht onder controle

De grote brand in het monumentale CAB-gebouw in Utrecht is onder controle. Rond 01.30 gaf de brandweer het sein brand meester. "Het nablussen zal nog enige tijd gaan duren", laat de Veiligheidsregio Utrecht weten.

Het gebouw staat op het industrieterrein aan de Cartesiusweg. De brand is mogelijk begonnen bij een bedrijf in parketvloeren, meldt RTV Utrecht.

De brandweer was met veel eenheden uitgerukt.

Muzikale broedplaats

Het complex telt tientallen gebruikers. Er zitten onder meer een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt, een parketleverancier en de muzikale broedplaats dB's Utrecht. Die heeft oefenstudio's voor muzikanten en een concertzaal.

De brand was volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio in het midden van het pand ontstaan. Welke gebruikers zijn getroffen, kan hij nog niet zeggen.