Chinees vaccin is voor China 'kans om invloed in Afrika uit te breiden'

Deze minister op de Seychellen kreeg zondag als eerste een vaccinatie - AFP

Afrika kijkt reikhalzend uit naar de levering van Chinese coronavaccins. Omdat vaccins van westerse bedrijven grotendeels zijn opgekocht door westerse landen, kopen veel Afrikaanse landen het vaccin van Sinopharm in. Voor China is dit een kans om de invloed in het continent uit te breiden. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken toerde de afgelopen dagen door Afrika. Over concrete afspraken over vaccinleveringen is overigens nog niets bekend. "Er zijn vooral op politiek vlak veel symbolische afspraken, maar op de grond merkt men er nog weinig van", zegt Akinyinka Akinyoade van de Universiteit Leiden. Afrika heeft 1,5 miljard vaccindoses nodig om een vaccinatiegraad van 60 procent te halen. "Er wordt door China veel geroepen dat Afrika prioriteit heeft, maar er zijn nog geen concrete plannen voor landen ten zuiden van de Sahara", zegt correspondent Elles van Gelder. "Maar als Afrika niet nog jaren wil wachten op een vaccin, dan moeten ze inderdaad naar China kijken."

Sinopharm is een farmaceutisch bedrijf van de Chinese staat, en een van de vier Chinese makers van een coronavaccin. Op 30 december claimde Sinopharm dat hun vaccin voor 79 procent effectief is, lager dan vergelijkbare vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna. De onderzoeksresultaten werden niet openbaar gemaakt, dus kan niet worden gecontroleerd of de claim klopt. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten, dat een grote hoeveelheid heeft gekocht, is het vaccin voor 86 procent effectief. Veel ontwikkelingslanden kunnen op termijn alleen vaccins krijgen via Covax, een initiatief van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie om voor 2022 twee miljard doses coronavaccins aan arme landen te leveren. Covax heeft tot dusver de meeste vaccins besteld bij AstraZeneca, Sanofi en Janssen.

Op veel vlakken is het vaccin van Sinopharm inderdaad een logische keuze. Zo kan de aanwezigheid van Chinese bedrijven helpen bij de verspreiding van het vaccin. "De laatste jaren hebben zij flink geïnvesteerd in transport en telecommunicatie in Afrika", zegt Frans-Paul van der Putten van Instituut Clingendael. "Die infrastructuur kan zeker helpen." Ook hoeft het vaccin van Sinopharm niet extreem koud bewaard te worden, zoals dat van Pfizer/BioNTech en Moderna. Dat maakt distributie veel eenvoudiger. "Om die reden kijkt Zuid-Afrika ook naar de vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson", zegt Van Gelder. Van het AstraZeneca-vaccin heeft het land er 1,5 miljoen besteld. Vanavond maakte president Ramaphosa bekend dat er nog eens 20 miljoen vaccins aankomen in de eerste helft van 2021, maar van welke fabrikant die zijn, zei hij niet. Wantrouwen Toch is het grootste deel van de beschikbare vaccins opgekocht door westerse landen; voor Afrikaanse staten blijft er vooralsnog weinig over. Volgens Akinyoade komt dat deels door Afrikaanse terughoudendheid. "Na eerdere misstanden bestaat er in sommige landen veel wantrouwen tegen westerse farmaceuten. Die landen wilden niet meewerken met de testfase, maar nu willen ze het vaccin wel kopen." Maar ook landen die wél bijdroegen aan de testfasen hebben geen garantie op vaccins, zegt Van Gelder:

Zuid-Afrika is wel proeftuin, maar heeft nog geen vaccins - NOS