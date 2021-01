Levenslang voor Libiër die drie mensen doodstak in Reading

Een Libische asielzoeker die in juni 2020 in een park in de Britse stad Reading drie mensen doodstak, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Bij de aanval raakten ook drie mensen zwaargewond.

Khairi Saadallah (26) had een mes met een lemmet van 20 centimeter bij zich, toen hij 20 juni 2020 een groep van zeven vrienden aanviel. De rechter sprak van een terroristische aanval, die zo "snel, bruut en meedogenloos" was, dat de slachtoffers geen schijn van kans hadden.

De aanval gebeurde op een warme zomeravond in Forbury Gardens. Het was druk in het park, omdat de lockdownregels net versoepeld waren.

Jihad

Ooggetuigen zeggen dat hij bij de aanval "Allahoe akbar" (God is groot) riep. Ook vertelde hij de politie later dat wat hij gedaan had "jihad" was en dat hij daarom naar het paradijs zou gaan. In het proces verklaarde Saadallah zichzelf schuldig. Zijn advocaten betoogden dat hij aan een psychische aandoening leed en dat hij geen terreurdaad wilde plegen.

De rechter geloofde dat niet, onder meer omdat Saadallah in Libië lid is geweest van de Islamitische militie Ansar al Sharia, een inmiddels verboden terreurgroep. Hij was sinds zijn komst naar Groot-Brittannië in 2011 al zes keer veroordeeld voor diverse vergrijpen, waaronder geweldsmisdrijven.

Ook vond de politie op zijn telefoon allerlei extremistisch materiaal. Verder is gebleken dat hij drie dagen voor de dodelijke steekpartij het park heeft verkend.