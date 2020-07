Honderden mensen opnieuw samen in Wijster, politie grijpt niet in

Een paar honderd mensen hebben zich verzameld op de plek bij afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster waar vanochtend tientallen betogers werden aangehouden. De meesten zijn met de auto gekomen, maar er zitten ook tientallen trekkers tussen.

Volgens een van de aanwezigen is de samenkomst bedoeld "als een klein feestje". Veel mensen staan op het terrein van een naburige akkerbouwer, waar een 'afterparty' wordt gegeven. Er wordt bier gedronken en gebarbecued. De politie zegt de situatie in de gaten te houden, maar op dit moment niet in te grijpen.

Honderden sympathisanten in Assen

Vanochtend blokkeerde een groep boeren de toegang tot het afvalverwerkingsbedrijf, ondanks het Drentse verbod om te demonstreren met landbouwvoertuigen. 63 betogers werden opgepakt, onder wie zeven minderjarigen.

De arrestanten werden naar een politiebureau in Assen gebracht. Voor dat bureau stonden vanmiddag vele honderden mensen om hen te ondersteunen.

Boete aanvechten

Rond 17.00 uur verliet de laatste aangehouden demonstrant het bureau. De politie verzocht iedereen vervolgens om naar huis te gaan en dat deed men ook.

De volwassenen moeten een boete van 390 euro betalen en de kinderen worden naar Halt verwezen. De meesten gaan de boete aanvechten bij de kantonrechter.

De politie in Assen deelde nog meer bekeuringen uit voor het overtreden van het demonstratieverbod. 29 bestuurders van tractoren en andere voertuigen hebben een boete gekregen van 390 euro.

De omgeving van het politiebureau werd door de politie afgezet: