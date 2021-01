Vijf weken in een schaatsbubbel: 'Elk weekend een doel'

Schaatsers vijf weken in een bubbel: 'We maken er het beste van' - NOS

Vijf weken opgesloten in een hotel. Met af en toe een paar 'speeluurtjes' in schaatstempel Thialf. De internationale schaatswereld strijkt deze week neer in Friesland voor vier grote internationale wedstrijden in iets meer dan een maand tijd. Wie deelneemt, komt in een zeer strak geregisseerde 'bubbel' terecht, waarbij contact met mensen buiten de schaatsfamilie ten strengste verboden is. Daarbij is goed gekeken naar de plannen die gebruikt werden bij de Tour de France en in het voetbal om het coronavirus buiten de deur te houden. De strijd om de Europese titels allround en sprint vormt komend weekeinde de aftrap voor de reeks wedstrijden op het hoogste niveau in Thialf. Die wordt half februari afgesloten met de wereldkampioenschappen afstanden.

De Europese kampioenschappen allround en sprint zijn komend weekeinde uitgebreid bij de NOS te zien, te horen en online te volgen. Zaterdag en zondag beginnen de tv-uitzendingen op NPO 1 om 11.25 uur. Daarnaast zijn de wedstrijden te volgen via Langs de Lijn op NPO Radio 1 (zaterdag vanaf 11.00 en zondag vanaf 11.30 uur), op NOS.nl, in de NOS-app en via de NOS-kanalen op social media.

Wie aan alle evenementen deelneemt, verblijft ook al die tijd en volgens duidelijke regels in de afgesloten bubbel. 'Elk weekend iets om naartoe te werken' Thomas Krol is een van de schaatsers die vijf weken in de bubbel verblijft. Hij is niet bang voor verveling. "Het EK sprint komt er nu heel snel aan. Daarna heb je een rustdag en dan werk je alweer toe naar de wereldbekerwedstrijden", schetst hij zijn programma. Hij rijdt ook nog de 1.000 meter en de 1.500 meter op de WK afstanden. "Zo heb je elk weekend wel een doel en iets om naartoe te leven, dus ik maak me er totaal geen zorgen over."

Zo ziet de schaatsbubbel er de komende vijf weken uit (1) - Geen contact met derden. - Thialf is tussen 08.30 en 14.30 uur gereserveerd voor de langebaanschaatsers die in de bubbel zitten. Alle andere Nederlandse schaatsers (langebaan en shorttrack) kunnen rond die tijden gebruikmaken van de baan. - Voor de vier evenementen zijn drie hotels afgehuurd voor schaatsers, begeleiding en officials. Medewerkers van de hotels zitten zelf niet in de bubbel, maar worden wel afgeschermd. De hotels verzorgen het eten en drinken. Iemand die extra boodschappen wil, kan dat aangeven bij de receptie van het hotel. - Schaatsers die willen fietsen, mogen overal naartoe fietsen. Ze moeten wel toestemming vragen om naar buiten te gaan. - Bezoek aan familie en/of vrienden is in de bewuste periode verboden. - Geen contact met andere personen als men even naar buiten gaat. - Je mag maar één keer de bubbel in. Schaatsers kunnen tussentijds niet overstappen van de langebaanbubbel naar bijvoorbeeld de shorttrackbubbel.

Schaatsen in een leeg Thialf - ANP