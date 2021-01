Nu ook het Moderna-vaccin binnen is willen verpleeghuizen hun bewoners inenten

Beide vaccins zijn vanaf vandaag beschikbaar in Nederland. Dat roept de vraag op of het vaccineren niet eerder kan beginnen.

Met het almaar stijgende aantal coronabesmettingen in verpleeghuizen kunnen ze daar niet wachten om te beginnen met vaccineren. Verpleeghuisbewoners komen volgens de 'flowchart' van het ministerie vanaf februari aan de beurt en zullen dan het Moderna- of het Pfizer-vaccin krijgen.

De Gezondheidsraad adviseerde vandaag dat het goedgekeurde Moderna-vaccin zo snel mogelijk wordt ingezet worden bij ouderen. Iets dat de raad eerder ook al zei over het BioNTech/Pfizer-vaccin, omdat dat middel bij die doelgroep boven verwachting goed werkt.

Over de verdeelstrategie zijn het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid nog in gesprek. Het ministerie verwacht hier morgen in een kamerbrief meer over bekend te kunnen maken.

Voor ieder vaccin apart toestemming

En op die beslissing zitten de verpleeghuizen te wachten, want voor het toedienen van zo'n nieuw vaccin moet de familie van dementerende, wilsonbekwame ouderen, toestemming geven. Die toestemming geldt per merk vaccin. In verpleeghuizen liggen de brieven voor de familieleden al klaar, maar voor ze kunnen worden verstuurd moet het verpleeghuis dus weten voor welk vaccin ze toestemming moeten vragen.

"Krijgen we Moderna of Pfizer en wanneer krijgen we de vaccins? Dat verandert elke keer", zegt Diana Klaassen, farmaceutisch coördinator bij een verpleeghuis in Bergen op Zoom. "Zodra we dat weten en weten wanneer het binnenkomt, kunnen we beginnen met het verder organiseren van de vaccinaties."