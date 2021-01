Democraten maken werk van afzetten Trump, FBI waarschuwt voor gewapende protesten

De Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben, zoals verwacht, een resolutie ingediend om president Donald Trump af te zetten. De resolutie roept vicepresident Mike Pence op om het 25ste amendement op de grondwet in te roepen om Trump uit zijn functie te ontheffen.

In de tekst van de resolutie roepen de Democraten Pence op om te "verklaren wat duidelijk is voor een met afschuw vervulde natie: dat de president niet in staat is om de taken en bevoegdheden van zijn ambt adequaat uit te voeren".

Trump wordt in de resolutie beschuldigd van het aanzetten tot een opstand. Hij riep volgens de Democraten bij een bijeenkomst van zijn aanhangers, relschoppers en opstandelingen op om naar het Capitool te gaan en te "vechten". Hij had kunnen weten dat zijn uitspraken zouden leiden tot ongeregeldheden, aldus de resolutie.

Trump zou zich daarnaast schuldig hebben gemaakt aan "zeker drie pogingen" om de verkiezingsuitslag in de staat Georgia te beïnvloeden. Daarbij gaat het onder meer om een telefoongesprek met de gouverneur van de staat. Trump vroeg hem met zoveel woorden om genoeg stemmen 'te vinden' die hem de overwinning zouden bezorgen.

Dit was dat bewuste telefoontje: