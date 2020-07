Doden en gewonden door vallende rotsblokken in kloof Oostenrijk

Door vallende rotsblokken in een kloof in Oostenrijk zijn twee wandelaars om het leven gekomen. Dat gebeurde in ten noorden van de stad Graz. Ook zijn minstens zeven mensen ernstig gewond geraakt, meldt de Oostenrijkse omroep ORF.

Het gaat om de kloof Bärenschützklamm bij Mixnitz, een van de langste kloven in het land. Met ladders en touwbruggen kunnen klimmers honderden meters omhoog klimmen. Het gebied is geliefd bij wandelaars.

Volgens Oostenrijkse media zijn de bergpolitie, een bergreddingsteam en ambulancepersoneel ter plaatse. Ook drie helikopters zijn ingezet.

De plaats van het ongeluk is lastig te bereiken. Reddingsmaterialen moeten in de smalle kloof, waarin een riviertje stroomt, naar beneden worden getakeld. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk.