De uitzending van 11 januari

Een zorgmedewerker wordt gevaccineerd in Houten - ANP

Gezondheidsraad over de vaccinatiestrategie De GGD begint vandaag in nog drie regio's met het vaccineren van zorgmedewerkers, in Amsterdam, Den Haag en Assen. Vorige week werden de eerste zorgmedewerkers al gevaccineerd in Veghel, Rotterdam en Houten. Later deze week begint het prikken van zorgmedewerkers in de rest van het land. Bart-Jan Kullberg, voorzitter van de Gezondheidsraad, is vanavond te gast. Vorige week adviseerde de raad het kabinet, voor de derde keer, om alles op alles te zetten om ouderen en kwetsbaren als eersten in te enten tegen het coronavirus. Bij deze groepen is met een vaccin de meeste gezondheidswinst te behalen, denkt de raad.

Middelbare scholen willen duidelijkheid Middelbare scholen willen weten of onderwijs geven wel of niet veilig kan. Ze willen duidelijkheid van het kabinet, zeker na de uitspraken van twee OMT-leden afgelopen vrijdag in Nieuwsuur. Intussen begint deze week ergens in Nederland een pilot naar massaal testen. Is dat op scholen zinvol? Wij spreken microbioloog Michael Wagner die dat onderzoek al uitgebreid heeft gedaan.