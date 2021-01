Het is echt nog te vroeg voor versoepeling, zeggen epidemiologen

"We weten nog niet goed wat de effecten zijn van de kerstvakantie", zegt Baidjoe. "Het kan zijn dat meer mensen elkaar in die tijd opgezocht hebben en elkaar besmet hebben. Aan de andere kant kan het ook zijn dat meer mensen thuis zijn gebleven, omdat hun kinderen thuis waren en ze niet naar hun werk hoefden te gaan."

In maart vorig jaar werd de eerste lockdown ingesteld; toen daalde het aantal gevallen al binnen een paar weken. Nu is er na een maand nauwelijks effect. Hoe komt dat?

Zo'n plotselinge stijging in het aantal gevallen is ook de grote vrees van arts-epidemioloog Frits Rosendaal. Hij noemt de verlenging van drie weken onvermijdelijk. "De cijfers gaan niet echt omlaag, in ieder geval niet genoeg. De ziekenhuizen zijn nog steeds vol, veel medisch personeel is ziek."

Dat heeft ook de maken met de beruchte Britse variant van het coronavirus, die nu in het Verenigd Koninkrijk al leidt tot volle ziekenhuizen. "Die variant is erg verontrustend", reageert Baidjoe. "Je moet eigenlijk beleid maken vanuit de veronderstelling dat die zich hier ook wijder gaat verspreiden, met alle gevolgen van dien. Als je nu gaat versoepelen bij een langzame daling van de cijfers en die variant slaat hier toe, kunnen de cijfers ineens weer razendsnel gaan stijgen. En dan krijgen we mogelijk een situatie zoals in het VK."

"De verlenging is sowieso nodig", zegt veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe. "De besmettings- en opnamecijfers in de ziekenhuizen dalen nu te langzaam om versoepeling mogelijk te maken."

Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we minder massaal thuisblijven dan aan het begin van de coronacrisis. Rosendaal: "Als je kijkt naar de mobiliteitscijfers, dan zie je gewoon dat we nu veel meer reizen dan in maart vorig jaar."

Bovendien, zo benadrukt Rosendaal, werd het al vrij snel na de eerste lockdown warmer, de lente begon. Nu hebben we nog enkele maanden winter voor de boeg. "En de winter doet dingen waar je last van hebt, die heeft effect op coronabesmettingen. Het is vochtiger en we zitten dichter op elkaar."

Scholen eerder openen 'lastige afweging'

De Britse variant van het virus speelt ook een rol bij het mogelijke besluit om niet nog drie weken te wachten met het heropenen van de basisscholen. Het kabinet hoopt dat al op 25 januari te doen. "Het is een lastige afweging, want er zitten niet alleen medische aspecten aan", zegt Rosendaal.

"Het besluit om basisscholen vooral dicht te doen om zo ouders thuis te houden, dat wringt. En kinderen gaan natuurlijk niet voor niets naar school, thuisonderwijs is geen optimale vervanging. Toch weten we nu uit bijvoorbeeld Zwitsers onderzoek dat scholen sluiten wel degelijk een effect heeft op het aantal besmettingen. Het duurt alleen wat langer voordat het bij andere generaties terechtkomt."