Zundertenaar blokkeert elke dag bushalte tot die voor zijn deur verdwijnt

"Er zijn genoeg andere plekken, maar hier is geen ruimte. Ik heb een bedrijf en je kunt er soms niet in of uit, omdat de bus voortdurend voor mijn opritten staat", zegt hij. "Bovendien rammelen door de passerende bussen de bordjes mijn kast uit."

Het is 06.30 uur als Karel Dictus zijn eerste verhuisbusje precies voor de voorlopige halte voor zijn bedrijf en woonhuis in de Veldstraat zet. Een tweede volgt snel, waardoor de lijnbus er al niet meer kan stoppen en ook de werklui niet aan de slag kunnen. "Ik ga dat iedere dag doen", zegt de ondernemer tegen Omroep Brabant .

Een ondernemer uit Zundert heeft vanochtend in alle vroegte een voorlopige bushalte voor zijn pand geblokkeerd. De gemeente wil daar een vaste bushalte bouwen, maar dat lukt nu niet omdat er busjes van het garage- en verhuurbedrijf van de man in de weg staan.

Dictus en de gemeente liggen al jaren overhoop over zijn garage- en autoverhuurbedrijf in de woonwijk. Hij is al sinds 2008 bezig om het bedrijf te verplaatsen. "Ze vinden telkens wat anders om mij te pesten. En nu is dat een bushalte, want die stond eigenlijk heel ergens anders ingetekend. Maar daar steek ik een stokje voor."

Gemeente kijkt naar oplossing

De halte voor zijn deur is volgens Dictus te kort en te smal voor de bussen die er stoppen. De ondernemer zegt dat hij al een half jaar vergeefs een afspraak probeert te maken met de burgemeester.

De gemeente is op de hoogte van de actie en gaat Dictus vragen om ermee te stoppen. Als hij daar geen gehoor aan geeft, kijkt de gemeente naar andere oplossingen. Welke dat dan zijn, kan een woordvoerder nog niet zeggen.