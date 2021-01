Israël kondigt bouw van 800 nieuwe huizen aan op bezette Westoever

De nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever mogen van de Israëlische regering verder blijven groeien. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot de bouw van 800 nieuwe woningen in bezet Palestijns gebied.

De bekendmaking komt op een gevoelig moment, negen dagen voor het aantreden van Joe Biden als de nieuwe Amerikaanse president. Biden staat bekend als tegenstander van de Israëlische nederzettingenpolitiek en botste er eerder als vicepresident over met Netanyahu.

Volgens het internationaal recht zijn de nederzettingen illegaal, maar onder president Trump zien de Verenigde Staten dat niet langer zo.

'Race tegen de klok'

Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Israël van een "race tegen de klok". Volgens een woordvoerder zou Israël nog snel zaken willen doen voordat Trump het Witte Huis verlaat. De Palestijnse leiders veroordelen de nederzettingen, want zij zien de Westelijke Jordaanoever als een essentieel onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat.

Ook binnen Israël klinkt kritiek op de aankondiging en de timing van de bouwplannen. Oppositieleider Yair Lapid spreekt van een onverantwoorde stap. "Biden is nog niet aangetreden en de regering leidt ons al richting een onnodige confrontatie", tweette hij.

Volgens Lapid is het een verkiezingsstunt van Netanyahu. In maart staan in Israël nieuwe verkiezingen gepland.

Gestaag verder bouwen

Ondanks de kritiek die klinkt, komt de aankondiging van Netanyahu niet als een verrassing. Israël bouwt al tientallen jaren gestaag verder aan de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. In oktober stemde de regering nog in met de bouw van 5000 nieuwe huizen in het gebied.

Vandaag noemde Netanyahu in een toelichting tien verschillende nederzettingen waar de nieuwe huizen gebouwd zullen worden. Met nadruk noemde hij het dorp van een Israëlische vrouw die vorige maand in de buurt van haar nederzetting werd gedood. Een Palestijnse man wordt ervan verdacht de aanval te hebben gepleegd.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever in 1967 tijdens een oorlog met de Arabische buurlanden. Ruim 600.000 Israëliërs leven in meer dan honderd nederzettingen in het gebied, inclusief in Oost-Jeruzalem.

Op deze kaart zie je waar ze liggen: