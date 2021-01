Waar kan Donald Trump nog heen na zijn verbanning van Twitter?

Trump Twitter - AFP

Nu Twitter het account van Donald Trump definitief heeft verwijderd, is de president van de VS in één klap 88 miljoen volgers kwijt. De laatste (inmiddels verwijderde) tweets van Trump verschenen op het officiële presidentiële account @POTUS, waar hij een tirade begon tegen de censuur van Twitter én bekendmaakte de oprichting van een eigen platform te overwegen. Maar kan Trump wel zonder Twitter?

Toen Twitter de president na de bestorming van het Capitool vorige week twaalf uur in de ban deed, verscheen er een bericht op 'Twitteralternatief' Gab, een platform dat vooral te boek staat als toevluchtsoord voor mensen met extreemrechtse ideeën. Daarin zegt Gab-oprichter Andrew Torba de president met open armen te ontvangen en alvast een account voor hem te hebben gereserveerd. In hetzelfde bericht zegt Torba dat zijn platform heel hard groeit, "met 120 procent de afgelopen 24 uur". Na de definitieve verbanning door Twitter heeft Gab het over 10.000 nieuwe gebruikers per uur. Tim de Winkel promoveert aan de Universiteit Utrecht op onderzoek naar zogeheten fringe platforms of alternatieve platforms (zie kader), zoals Gab. Volgens De Winkel is het niet ongebruikelijk dat de cijfers van dit soort platforms wat worden overdreven. "Ze zien zichzelf als een politieke actor, en daarbij is alles geoorloofd, en dus ook liegen over je cijfers."

Alternatieve platforms Gab is een sociaal netwerk dat lijkt op Twitter. Het platform is naar eigen zeggen de 'thuisbasis' van vrijheid van meningsuiting. In de praktijk staat het netwerk bekend om het extreemrechtse gedachtegoed dat er wordt gedeeld. De Gab-app is niet beschikbaar in de stores van Google en Apple. Ook de app van Parler is daar niet meer te downloaden. Dat platform, ook een alternatief voor Twitter, is bovendien sinds vanmorgen offline. En dan is er nog Bitchute, een videoplatform dat in 2017 is gelanceerd als alternatief voor YouTube. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun content en er wordt zo min mogelijk gemodereerd.