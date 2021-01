Heerenveen haalt Kroatische middenvelder Halilovic

Heerenveen heeft zich versterkt met een middenvelder. De 25-jarige Kroaat Tibor Halilovic wordt overgenomen van HNK Rijeka en tekent een contract voor drieënhalf jaar bij de Friese club.

Halilovic speelde dit seizoen twee keer tegen AZ in Europa League. Net als AZ wisten de Kroaten zich niet te plaatsen voor de knock-outfase.

Afgelopen seizoen bezorgde hij HNK Rijeka de Kroatische beker door in de finale het enige doelpunt te maken.

"Met Tibor halen we een echte winnaar in huis, iemand die er ook meteen kan staan", aldus technisch manager Gerry Hamstra van sc Heerenveen. De Friezen verloren de laatste drie wedstrijden in de eredivisie.

Halilovic' neef Alen werd vorig seizoen door Heerenveen gehuurd van AC Milan. De middenvelder speelde 17 duels voor de Friezen en scoorde één keer.

Ook nieuwe middenvelder voor Emmen

FC Emmen heeft Jari Vlak overgenomen van FC Volendam. De 22-jarige middenvelder heeft getekend tot medio 2023, met een optie op nog een seizoen.