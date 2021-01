Nog vier Nederlandse tennissers in de race voor Australian Open

Het kwalificatietoernooi voor de Australian Open wordt in het Midden-Oosten gehouden vanwege de Australische voorzorgsmaatregelen tegen de coronapandemie. Deelnemers die zich kwalificeren, moeten bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine.

Robin Haase komt later op maandag nog in actie. Indy de Vroome en Richèl Hogenkamp werden uitgeschakeld, net als Bibiane Schoofs zondag.

In de kwalificaties voor de Australian Open - het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat op 8 februari begint - vergaat het de Nederlandse tennissers best aardig. Na Botic van de Zandschulp wonnen maandag ook Tallon Griekspoor en Lesley Pattinama-Kerkhove hun eerste duel.

Griekspoor ontdeed zich in Doha met 7-6 (6), 6-3 van de Australiër Harry Bourchier, nadat hij in de eerste set vijf setpoints had overleefd. In Dubai, waar de vrouwen spelen, won kersvers Nederlands kampioene Pattinama-Kerkhove overtuigend van de Japanse Kuruma Nara: 6-4, 6-4.

Gemiste kansen

Hogenkamp was tegen de Zwitserse Viktorija Golubic op weg naar de winst, maar verspeelde een 3-1 voorsprong in de derde set: 3-6, 7-6 (6), 3-6. De Vroome liet tegen de Amerikaanse Claire Liu een 5-1 voorsprong uit handen glippen in de tiebreak van de eerste set: 6-7 (5), 2-6.

Om het hoofdtoernooi van de Australian Open te bereiken, moet een speler drie rondes doorkomen. Arantxa Rus is op basis van haar ranking al zeker van het hoofdschema. Kiki Bertens doet niet mee in Melbourne, zij is herstellende van een operatie aan haar achillespees.