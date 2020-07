Lijsttrekkersverkiezing CDA moet over vanwege risico op manipulatie

Het CDA heeft besloten om zijn lijsttrekkersverkiezing over te doen, omdat het niet kan garanderen dat de verkiezing eerlijk is verlopen. Kwaadwillenden konden geautomatiseerd valse stemmen uitbrengen. Dat bevestigt de partij nadat de NOS met behulp van onderzoekers wist aan te tonen dat de verkiezing onveilig was.

Vanaf morgen moeten alle leden die hun stem al hadden uitgebracht, opnieuw stemmen. "We willen zeker weten dat de verkiezing eerlijk is gelopen, en dat kunnen we nu niet garanderen", zegt partijvoorzitter Rutger Ploum. Dat de verkiezing over moet, noemt hij "ontzettend vervelend".

CDA-leden konden oorspronkelijk tot morgenmiddag stemmen. Die planning verandert: nu kunnen leden stemmen van morgen 09.00 uur tot zaterdag 09.00 uur. Zaterdag om 17.00 uur volgt de uitslag.

Leden kunnen kiezen uit minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Als geen van hen de absolute meerderheid haalt, volgt een tweede ronde; die duurt dan tot dinsdag.

'Geen aanwijzingen voor valse stemmen'

Volgens Ploum zijn er geen aanwijzingen dat er daadwerkelijk valse stemmen zijn uitgebracht, anders dan de stemmen van een ethische hacker die het probleem bij de partij aankaartte. Maar hij kan het ook niet uitsluiten; reden voor het partijbestuur om de verkiezing over te doen.