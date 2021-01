Voetbalpodcast #133: 'Advocaat heeft eindelijk iets te kiezen'

Er is ook aandacht voor de overwinning van Feyenoord op stadsgenoot Sparta. Aanwinst Lucas Pratto begon in de basis en verschillende spelers zijn weer inzetbaar na blessures. "Er zijn veel spelers terug en nu heeft Advocaat echt iets om te kiezen", zegt Grueter.

Presentator Arno Vermeulen en commentatoren Jan Roelfs, Jeroen Grueter en Jeroen Elshoff zijn het erover eens dat het een aantrekkelijke wedstrijd was. Maar volgens Roelfs was de keuze om Sébastien Haller op de bank te laten beginnen een verkeerde van Ajax-trainer Erik ten Hag. "Ik vind het onbegrijpelijk."

Natuurlijk is er aandacht voor de spectaculaire topper tussen Ajax en PSV (2-2) , in de eerste NOS voetbalpodcast van 2021.

Daarnaast wordt er gekeken naar de clubs onderin de eredivisie. Voor hekkensluiter FC Emmen is de situatie nijpend, de ploeg uit Drenthe heeft na vijftien wedstrijden slechts vijf punten.

Bij Willem II loopt het dit seizoen ook niet lekker. De ploeg staat voorlaatste en verloor zondag bij VVV-Venlo (2-1). Elshoff sprak na afloop van die wedstrijd met trainer Adrie Koster. "Hij was volledig weg met zijn gedachten en had rode ogen. Hij was ontredderd."

Opvallend is de opmars van Fortuna Sittard onder coach Sjors Ultee. De ploeg is zes wedstrijden op rij ongeslagen en dus kan de pas 33-jarige Ultee rekenen op lovende woorden. "Knap en leuk dat zo'n jonge gast dit voor elkaar krijgt", aldus Elshoff.